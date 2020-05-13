Нагорный снова исполнил поразительный трюк: двойное сальто назад в комнате

Серебряный призер Олимпийских игр, трехкратный чемпион мира по спортивной гимнастике Никита Нагорный показал очередной эффектный трюк. Гимнаст выполнил двойное сальто назад.

«Решиться было непросто. Как вам?» — написал Нагорный в Instagram.

Ранее Нагорный уже радовал подписчиков эффектными трюками: делал кульбиты на месте, выполнял сальто через рулоны туалетной бумаги, брал стакан воды зубами, стоя на руках.