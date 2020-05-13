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Нагорный снова исполнил поразительный трюк: двойное сальто назад в комнате

21:31
Никита Нагорный делает сальто. Фото Instagram
Никита Нагорный делает сальто. Фото Instagram

Серебряный призер Олимпийских игр, трехкратный чемпион мира по спортивной гимнастике Никита Нагорный показал очередной эффектный трюк. Гимнаст выполнил двойное сальто назад.

«Решиться было непросто. Как вам?» — написал Нагорный в Instagram.

Ранее Нагорный уже радовал подписчиков эффектными трюками: делал кульбиты на месте, выполнял сальто через рулоны туалетной бумаги, брал стакан воды зубами, стоя на руках.

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