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Сегодня, 10:37

Нагорный ответил на вопрос о возможном завершении карьеры

Сергей Разин
корреспондент
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Никита Нагорный.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Никита Нагорный ответил на вопрос о возможном завершении карьеры.

«Я говорил о том, что мысли о завершении карьеры уже появляются, что к этому надо морально подготовиться, что это не надо затягивать, чтобы не занимать чье-то место в сборной. Но и заранее этого не надо делать, не опускать руки в этот сложный для спортсменов период, когда лагерь поделился на две части: одни говорят, что ехать без флага — это предательство, другие говорят, что нормально ехать, смотря в какой форме.

Мы уже выступали без флага и гимна России на Олимпиаде в Токио, и кто-то говорит, что уже тогда мы были предателями, а кто-то воспринял нормально. Но вот чемпионат мира по борьбе провели в непонятной нейтральной форме, при этом те люди, которые ранее осуждали, не сказали, что борцы — предатели. Они съездили, выиграли медали, их поздравил президент. Я всегда говорю — куда спортсмен привезет медаль? В свою страну, где он родился, где он тренировался. Если я приеду на Олимпийские игры, то все будут знать, что я из России, конечно", — приводит слова Нагорного ТАСС.

Нагорный является олимпийским чемпионом 2021 года, серебряным призером Олимпиады-2016, трехкратным чемпионом мира и восьмикратным чемпионом Европы.

В марте 2023 года исполком МОК рекомендовал допускать к международным соревнованиям тех спортсменов из России, которые не выражали поддержку СВО и не имеют отношения к военным или правоохранительным структурам.

Никита Нагорный
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