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Нагорный и Далалоян возобновят тренировки со сборной России 6 января

09:50
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Старший тренер сборной России Валентина Родионенко сообщила, что олимпийские чемпионы по спортивной гимнастике Никита Нагорный и Артур Далалоян присоединятся к национальной команде на сборе 6 января.

«Вся команда, включая Нагорного и Далалояна, приедет на сбор 6 января. Пять месяцев отдыхали, теперь нужно приступать к делу. В первой половине года пройдет несколько этапов Кубка мира и Кубка вызова, будем решать, кого заявить. Также впереди у нас чемпионат России, который пройдет в Новосибирске или Калуге», — приводит ТАСС слова Родионенко.

В конце июля Далалоян и Нагорный вместе с Давидом Белявским и Денисом Аблязиным выиграли золото в командном первенстве на Олимпиаде в Токио. Белявский и Аблязин уже приняли участие в сборе национальной команды в Подмосковье, Нагорный и Далалоян пропустили сбор.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/13225159

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Иван Торопцев все материалы автора
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