Пострадавшие по делу о сексуальном насилии со стороны врача Нассара получат компенсацию в 380 миллионов долларов
Федерация гимнастики США, а также Олимпийский и Паралимпийский комитет США достигли соглашения о компенсации пострадавшим по делу бывшего врача американских гимнасток Ларри Нассара, сообщает Associated Press.
По информации источника, пострадавшие получат компенсацию в размере 380 миллионов долларов. При этом изначально они рассчитывали на сумму в 425 миллионов.
В 2018 году Нассар, который работал в американской сборной по спортивной гимнастике, был приговорен к тюремному заключению сроком до 300 лет тюрьмы. Среди спортсменов, кто подвергался домогательствам врача были олимпийские чемпионки Симона Байлс и Александра Райсман.
Дополнительная информация:
https://apnews.com/article/sports-2020-tokyo-olympics-sexual-abuse-gymnastics-larry-nassar-40c88c269a8fedf28b5fada59b9079ef
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