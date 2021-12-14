Пострадавшие по делу о сексуальном насилии со стороны врача Нассара получат компенсацию в 380 миллионов долларов

Федерация гимнастики США, а также Олимпийский и Паралимпийский комитет США достигли соглашения о компенсации пострадавшим по делу бывшего врача американских гимнасток Ларри Нассара, сообщает Associated Press.

По информации источника, пострадавшие получат компенсацию в размере 380 миллионов долларов. При этом изначально они рассчитывали на сумму в 425 миллионов.

В 2018 году Нассар, который работал в американской сборной по спортивной гимнастике, был приговорен к тюремному заключению сроком до 300 лет тюрьмы. Среди спортсменов, кто подвергался домогательствам врача были олимпийские чемпионки Симона Байлс и Александра Райсман.