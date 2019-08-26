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Мустафина не выступит на чемпионате мира в Штутгарте

18:03
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Двукратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Алия Мустафина не выступит в составе национальной команды на октябрьском чемпионате мира в Германии. Об этом сообщила сама спортсменка.

— Скорее всего, я не поеду на чемпионат мира, потому что пропустила Кубок России и не могу претендовать на чемпионат мира, -приводит Olimpic Channel слова Мустафиной. — В данный момент я хочу восстановиться физически и морально, немного отдохнуть. Я хочу начать свой путь в Токио с совершенно новой энергией.

Недавно у меня была очень серьезная травма, разрыв икры, и я не смогла поехать на Европейские игры в Минске, хотя очень этого хотела. Я была в действительно очень хорошей форме, поэтому расстроилась, что не могу поехать.

Окончательный состав сборной России на чемпионат мира — 2019 определится по итогам контрольных тренировок, которые пройдут за 10-15 дней до начала чемпионата мира.

Дополнительная информация

https://tass.ru/sport/6800790

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