Молодежную сборную России по спортивной гимнастике пригласили тренироваться в Китай

Старший тренер сборной России Валентина Родионенко рассказала, что мужскую и женскую молодежные команды России по спортивной гимнастике получили приглашение на тренировочный сбор в Китае.

«Мы получили ответное приглашение от китайских коллег приехать к ним на совместный тренировочный сбор, — приводит ТАСС слова Родионенко. — Пока речь идет только о молодежных командах, взрослые спортсмены России и Китая, думаю, могут встретиться не раньше, чем завершатся Олимпийские игры в Париже. Что касается молодежи, то тренировочное мероприятие может пройти в Китае весной после окончания чемпионата России».

Чемпионат России по спортивной гимнастике пройдет в Сириусе с 11 по 18 марта, Олимпийские игры в Париже — с 26 июля по 11 августа.

С 22 по 25 ноября в Казани состоялась матчевая встреча молодежных сборных России и Китая по спортивной гимнастике, было разыграно 14 комплектов наград.