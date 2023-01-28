Хоркина прокомментировала слова главы МОК Баха: «Я так устала от этих заявлений»

Двукратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Светлана Хоркина высказалась о заявлении президента МОК Томаса Баха, который не исключил участия российских и белорусских спортсменов в Олимпийских играх-2024 в нейтральном статусе.

Она обратила внимание на то, что до сих пор нет конкретного решения, тогда как у атлетов остается совсем мало времени для того, чтобы завоевать олимпийские лицензии.

«Я так устала от этих заявлений, — приводит «Газета.Ru» слова Хоркиной. — Можно конкретно: разрешение нашим спортсменам принять участие в международных соревнованиях и завоевать лицензию на Олимпийские игры? У нас осталось категорически мало времени, когда еще можно получить лицензию, чтобы наши спортсмены могли выступить на Олимпиаде. Или они нас допускают, чтобы мы выступали вне конкурса? Уже конец января, а все заканчивается последними неделями весны. Знаете, заявлять они могут сколько угодно. Мне нужно завтра решение о том, что наши спортсмены примут участие в последних соревнованиях, где еще можно завоевать лицензию».