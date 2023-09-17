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Сегодня, 15:17

Хоркина отреагировала на предоставление российским гимнастам по три места в мужских и женских соревнованиях на Кубке мира-2024

Екатерина Звенигородская
Корреспондент
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Вице-президент Федерации спортивной гимнастики России и двукратная олимпийская чемпионка Светлана Хоркина прокомментировала «СЭ» новость о предоставлении международной федерации (FIG) россиянам по три места в мужских и женских соревнованиях на этапах Кубка мира в 2024 году.

«Мне не нравится, что FIG до сих пор не обнародовала все критерии или условия, как хотите это называйте, к участию наших спортсменов на Олимпийских играх. Для меня были бы понятны правила игры с самого начала и в полном объеме. Все равно команды наши — мужская и женская, не смогут выступать на Олимпиаде, а это главное и с этого начинаются у нас все соревнования», — сказала Хоркина «СЭ».

19 июля исполком Международной федерации гимнастики принял решение допустить спортсменов из России и Белоруссии до соревнований под эгидой организации в нейтральном статусе. Сообщалось, что для получения статуса индивидуального нейтрального атлета спортсмен должен подать заявку в FIG в соответствии с правилами. Получившие статус гимнасты смогут выступать в соревнованиях с 1 января 2024 года.

Российские и белорусские гимнасты были отстранены от международных турниров с марта 2022 года.

Светлана Хоркина
Спортивная гимнастика
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