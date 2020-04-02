Наставник сборной России Андрей Родионенко прокомментировал «СЭ» информацию о заражения одного из спортсменов коронавирусом. По словам тренера, заразиться инфекцией в конечном итоге придется всем.

— Андрей Федорович, судя по разговорам с спортсменами из других видов спорта — коронавирус в сборной России по спортивной гимнастике. Это правда?

— Ну и что дальше? У кого-то завтра найдут, не дай бог. Только и всего. У кого раньше, у кого позже. Время такое.

— То есть вы спокойно относитесь к происходящему? Переболеть придется всем?

— Думаю, да.

— У кого нашли, скажете?

— Не скажу, потому что мы сами не знаем. Врачи скажут.

— Новогорск вы уже покинули?

— В силу обстоятельств.

— Но зараженный наверняка контактировал с другими спортсменами?

— Значит, пойдет круговая порука, все заразятся.

— Не логичнее было бы остаться на базе, а не отпускать людей из закрытого пространства в открытое?

— Так их же отпускают под надзор — в карантин. (Дмитрий Кузнецов)

По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 952 171 человека. Умерших — 48 320, выздоровевших — 202 541. В России на данный момент 3548 случаев заражения, 30 человек умерли, выздоровело — 235.