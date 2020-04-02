Главный тренер сборной России по спортивной гимнастике: «Нашли коронавирус — и что дальше? У кого раньше, у кого позже»
Наставник сборной России Андрей Родионенко прокомментировал «СЭ» информацию о заражения одного из спортсменов коронавирусом. По словам тренера, заразиться инфекцией в конечном итоге придется всем.
— Андрей Федорович, судя по разговорам с спортсменами из других видов спорта — коронавирус в сборной России по спортивной гимнастике. Это правда?
— Ну и что дальше? У кого-то завтра найдут, не дай бог. Только и всего. У кого раньше, у кого позже. Время такое.
— То есть вы спокойно относитесь к происходящему? Переболеть придется всем?
— Думаю, да.
— У кого нашли, скажете?
— Не скажу, потому что мы сами не знаем. Врачи скажут.
— Новогорск вы уже покинули?
— В силу обстоятельств.
— Но зараженный наверняка контактировал с другими спортсменами?
— Значит, пойдет круговая порука, все заразятся.
— Не логичнее было бы остаться на базе, а не отпускать людей из закрытого пространства в открытое?
— Так их же отпускают под надзор — в карантин. (Дмитрий Кузнецов)
По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 952 171 человека. Умерших — 48 320, выздоровевших — 202 541. В России на данный момент 3548 случаев заражения, 30 человек умерли, выздоровело — 235.