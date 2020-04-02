Гимнасты покинули Новогорск. У одного из спортсменов на базе был выявлен коронавирус

Сборная России по спортивной гимнастике покинула базу в Новогорске, досрочно завершив тренировочный сбор из-за пандемии коронавируса. Сегодня появилась информация, что у одного из спортсменов на базе был выявлен коронавирус.

— Наши гимнасты вынуждены были прервать сбор и разъехаться по домам. Такой был приказ. Вчера вечером собрали все вещи и разъехались по домам, — приводит ТАСС слова старшего тренера национальной команды Валентины Родионенко. — Я пока не знаю, у кого обнаружен коронавриус. Но все сборы отменены, мы покинули базу.

По словам тренера, на сборе оставалось 22 спортсмена (12 мужчин и 10 женщин). Несколько дней они жили на базе «Новогорск», а тренировались на базе «Озеро Круглое», которая расположена в 25 км от Новогорска.