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Гимнасты Белявский, Далалоян и Нагорный продолжают готовиться к Кубку России в Сочи

Виктория Кравченко
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Старший тренер сборной России по спортивной гимнастике Валентина Родионенко сообщила, что олимпийские чемпионы Давид Белявский, Никита Нагорный и Артур Далалоян приняли участие в контрольной тренировке. Спортсмены продолжают готовиться к Кубку России в Сочи.

«Все у нас нормально, все готовятся к Кубку России, уровень готовности у спортсменов разный. В середине недели была контрольная тренировка, которая получилась очень сложной. Нашим олимпийским чемпионам Давиду Белявскому, Никите Нагорному и Артуру Далалояну пришлось очень тяжело. Но ничего, у них еще есть время до старта», — цитирует Родионенко ТАСС.

Кубок России по спортивной гимнастике пройдет в Сочи с 30 августа по 3 сентября.

Источник: https://tass.ru/sport/18406137
Артур Далалоян
Никита Нагорный
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