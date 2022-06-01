Гимнастка Нагорная рассказала, как снималась в кино вместе с Кристиной Асмус
Сегодня на авторском YouTube-канале колумниста «СЭ» трехкратной олимпийской чемпионки по синхронному плаванию Аллы Шишкиной «Без воды» вышло интервью Дарьи Нагорной, чемпионки мира и серебряного призера Олимпиады-2016 по спортивной гимнастике, жены победителя Игр-2020 Никиты Нагорного. Дарья вспомнила свой киноопыт.
— Ты выступала в качестве дублера Кристины Асмус в фильме «Чемпионы. Быстрее. Выше. Сильнее». Расскажи, как это было.
— Это тоже маленькая мечта. Когда мне предложили, сразу согласилась. Мне это очень интересно.
— Сколько тебе лет тогда было?
— 19-20.
— То есть ты уже входила в сборную России. А как удавалось совмещать тренировки и старты со съемками?
— Мне кажется, тогда было междусборье. Ну и снималась где-то всего три дня.
— То есть это недолгий процесс?
— Да — потому что я дублер. Но я знаю, где играю, а люди не видят. Мне все время говорили: не хочешь в актрисы? Но мне кажется, это очень сложно.
— А с Асмус удалось познакомиться лично?
— Да, но не очень близко. Я с ее сестрой хорошо общаюсь.
— Как оценила фильм Светлана Хоркина? Вы же ее изображали в фильме.
— Ей понравилось.