Гимнастка Нагорная рассказала, как снималась в кино вместе с Кристиной Асмус

Сегодня на авторском YouTube-канале колумниста «СЭ» трехкратной олимпийской чемпионки по синхронному плаванию Аллы Шишкиной «Без воды» вышло интервью Дарьи Нагорной, чемпионки мира и серебряного призера Олимпиады-2016 по спортивной гимнастике, жены победителя Игр-2020 Никиты Нагорного. Дарья вспомнила свой киноопыт.

— Ты выступала в качестве дублера Кристины Асмус в фильме «Чемпионы. Быстрее. Выше. Сильнее». Расскажи, как это было.

— Это тоже маленькая мечта. Когда мне предложили, сразу согласилась. Мне это очень интересно.

— Сколько тебе лет тогда было?

— 19-20.

— То есть ты уже входила в сборную России. А как удавалось совмещать тренировки и старты со съемками?

— Мне кажется, тогда было междусборье. Ну и снималась где-то всего три дня.

— То есть это недолгий процесс?

— Да — потому что я дублер. Но я знаю, где играю, а люди не видят. Мне все время говорили: не хочешь в актрисы? Но мне кажется, это очень сложно.

— А с Асмус удалось познакомиться лично?

— Да, но не очень близко. Я с ее сестрой хорошо общаюсь.

— Как оценила фильм Светлана Хоркина? Вы же ее изображали в фильме.

— Ей понравилось.