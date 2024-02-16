Гимнастка Ахаимова призналась, что ей тяжело далось решение о завершении карьеры

Олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Лилия Ахаимова рассказала, почему долго не делала зявлений о завершении профессиональной карьеры.

«В целом изначально было тяжело принять это решение. Потому что есть какие-то моменты, когда ты добиваешься какой-то цели, в принципе где-то на подсознании я понимала, что я, наверное, карьеру закончу, но все-таки оставалась какая-то любовь, притяжение к гимнастике. Со временем тоже очень тяжело определиться, потому что важно получить и образование для того, чтобы уйти уже в жизнь другую. Обучиться, найти работу и так далее — это все очень важно, поэтому на это мне понадобилось время», — сказала гимнастка ТАСС.

26-летняя Ахаимова является олимпийской чемпионкой 2020 года в команде, двукратным серебряным призером чемпионатов мира-2018, 2019 в команде и чемпионкой Европы-2018 в команде.