Гимнаст Никита Нагорный планирует выступить на Кубке Воронина

Чемпион Олимпийских игр в командном многоборье гимнаст Никита Нагорный рассказал, что примет участие на Кубке Михаила Воронина в Москве. Соревнования пройдут с 28 ноября по 7 декабря.

«На шоу Немова в Москве 10 декабря я буду выступать однозначно. Но я также, возможно, приму участие в Кубке Воронина. С понедельника я начну тренироваться, и если мне хватит недели на подготовку, то я выступлю», — цитирует Нагорного ТАСС.

Последний раз гимнаст участвовал в соревнованиях в конце сентября, тогда он стал абсолютным чемпионом Всероссийской спартакиады сильнейших спортсменов.