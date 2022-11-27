Спортивная гимнастика
Новости
Олимпиада
Р§Рњ 2022
Главная
Спортивная гимнастика

Сегодня, 10:22

Гимнаст Никита Нагорный планирует выступить на Кубке Воронина

Виктория Кравченко
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Чемпион Олимпийских игр в командном многоборье гимнаст Никита Нагорный рассказал, что примет участие на Кубке Михаила Воронина в Москве. Соревнования пройдут с 28 ноября по 7 декабря.

«На шоу Немова в Москве 10 декабря я буду выступать однозначно. Но я также, возможно, приму участие в Кубке Воронина. С понедельника я начну тренироваться, и если мне хватит недели на подготовку, то я выступлю», — цитирует Нагорного ТАСС.

Последний раз гимнаст участвовал в соревнованиях в конце сентября, тогда он стал абсолютным чемпионом Всероссийской спартакиады сильнейших спортсменов.

Источник: https://tass.ru/sport/16436009
Никита Нагорный
0
Читайте также
Месси вытащил команду из пропасти. Но для фаворита игра Аргентины ужасна
Сборная Франции обыграла Данию и первой вышла в плей-офф ЧМ-2022
Экс-работник Белого дома заявил о способности РФ уничтожить Киев за день
Россиян предупредили о новой мошеннической схеме с риелторами
Эксперт посоветовал туристам купить иностранную валюту до 5 декабря
Как спасают деревья в России
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Гимнастка Семухина успешно перенесла операцию на колене
Реклама
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости