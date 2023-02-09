Артур Далалоян: «На съемках «Суперниндзя» оказался в совершенно другом мире. До съемок думал — блин, да что тут сложного?»

Олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Артур Далалоян в интервью «СЭ» рассказал об опыте съемок в новом сезоне телешоу «Суперниндзя».

— Если честно, в прошлых сезонах участки трассы были друг на друга похожи, а теперь полоса оказалась вообще не похожа ни на один из выпусков, которые я раньше смотрел, — отметил Далалоян. — По ту сторону экрана что-то анализировал, а на съемках оказался в совершенно другом мире. Он очень интересный, но не такой, как я думал до съемок. Новые этапы, элементы, упражнения. Когда смотришь по телевизору, думаешь, блин, да что тут сложного? Вышел и сделал, ничего сверхъестественного. На самом деле все намного тяжелее. Нужно себя перебороть, плюс смотрят зрители и снимают камеры. Вживую, конечно, намного сложнее.

— Как проходили сами съемки?

— Тяжело. Площадка находилась в Минеральных Водах, и в те дни там стояла не лучшая погода — дожди, прохладно. В таких условиях трудно разогреть организм перед физическими нагрузками. Тем более что на место мы приехали часа за четыре до моего выхода — было сложно поддерживать себя в тонусе, мы сидели в специальных обогреваемых шатрах в куртках, шапках и перчатках. Хорошо хоть на момент моего выхода прекратился дождь.

Показ нового сезона шоу «Суперниндзя» стартует 13 февраля.