Прокопьев заменит Далалояна на чемпионате Европы по спортивной гимнастике

Старший тренер сборной России по спортивной гимнастике Валентина Родионенко сообщила, что Кирилл Прокопьев заменит трехкратного чемпиона мира Артура Далалояна на чемпионате Европы.

«К сожалению, Артур на контрольной тренировке получил травму, у него надрыв ахиллова сухожилия. На чемпионате Европы Артура заменит Кирилл Прокопьев. Сегодня Далалояну сделали операцию, которая прошла успешно. Врачи дают благоприятные прогнозы, они отводят на полное восстановление три месяца. Мы продолжаем рассчитывать на этого спортсмена», — приводит ТАСС слова Родионенко.

Чемпионат Европы по спортивной гимнастике пройдет с 21 по 25 апреля в Базеле (Швейцария).