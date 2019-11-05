Друг скончавшегося олимпийского чемпиона Дмитрия Василенко рассказал о борьбе гимнаста с редкой болезнью

Директор спортивной школы по спортивной гимнастике в Черкесске Александр Джемакулов рассказал о том, как олимпийский чемпион Дмитрий Василенко боролся с редкой смертельной болезнью.

— Болезнь, которая была у Дмитрия, в мире редко у кого встречается, — цитирует RT Джемакуловым. — Он летал в Германию на обследования в 2008 году. Врачи ему говорили, что они не смогут его вылечить, а жить ему осталось три года. Но после тех слов он прожил еще 11 лет. Вот таким он был человеком, борцом. Нет слов, для нас это большая утрата

Олимпийский чемпион 1996 года Дмитрий Василенко скончался на 44-м году жизни. Об этом сообщил партнер Василенко по команде Алексей Немов в своем Instagram.

«Прощай друг! Спасибо за все. Димы больше нет с нами. Пусть земля ему будет пухом. Спасибо всем, кто молился за его здоровье. Теперь нам остается только молиться о его душе. Наши соболезнования родным и близким», — подписал фото Немов.

В 2008-м у Василенко был диагностирован боковой амиотрофический склероз, из-за которого спортсмена полностью парализовало. Данная болезнь является неизлечимой на данный момент. Средняя продолжительность жизни после обнаружения болезни составляет от трех до пяти лет.

Василенко выигрывал золотую медаль в командных соревнованиях на Олимпиаде в Атланте (1996). В его активе серебро (1994) и бронза (1997) на чемпионатах мира.