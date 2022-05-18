Валуев считает, что у гимнаста Куляка не возникнет проблем с формой после дисквалификации

Депутат Госдумы РФ Николай Валуев в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировал годовую дисквалификацию российского гимнаста Ивана Куляка.

«Я думаю, с поддержкой формы проблем не возникнет, так как парень еще молодой. А вот по поводу дисквалификации — не все нормативные акты федерации мне, конечно, досконально могут быть известны, поэтому сложно сказать, что это было. Это могло быть просто политически ангажировано, условно говоря, без руководства имеющихся документов, или же это было на основании дисквалификации», — сказал Валуев корреспонденту «СЭ» Алексею Сардаряну.

18 мая Дисциплинарная комиссия фонда гимнастической этики (GEF) дисквалифицировала на год чемпиона России среди юниоров. На этапе Кубка мира в Дохе (Катар) Куляк вышел на церемонию награждения с буквой Z на груди. Спортсмен имеет право обжаловать данное решение в течение 21 дня.

Глава Федерации спортивной гимнастики России (ФСГР) Василий Титов в комментарии «СЭ» сообщил, что изучит возможность оспорить решение по Куляку.