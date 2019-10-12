Чусовитина примет участие в восьмой Олимпиаде

Гимнастка сборной Узбекистана Оксана Чусовитина примет участие в своей восьмой Олимпиаде.

44-летняя спортсменка отобралась на Игры в Токио.

«Наконец-то я могу сообщить вам официально, что я попала на свою восьмую Олимпиаду. Хочу сказать вам всем огромное спасибо за поддержку и веру в меня. Мы это сделали вместе», — написала Чусовитина на своей странице в Instagram.

Чусовитина дебютировала на Олимпиаде в 1992 году в составе Объединенной команды. На Играх в Барселоне она взяла золото в командном первенстве. Впоследствии она выступала за сборные Узбекистана, Германии, после чего снова вернулась в состав узбекской команды. За Германию она взяла серебро Пекина в опорном прыжке.

Чусовитина занесена в Книгу рекордов Гиннесса как единственная в истории гимнастики участница семи Олимпиад. На сегодняшний день не меньше восьми раз в Олимпиадах участвовали 12 спортсменов.