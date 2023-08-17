Белявский выступит только на двух снарядах на Кубке России

Олимпийский чемпион Давид Белявский планирует выступить на Кубке России в Сочи только на коне и брусьях, сообщила старший тренер сборной России Валентина Родионенко.

«Давид в Сочи выступит на двух снарядах, — цитирует ТАСС Родионенко. — Конь и брусья, на этих снарядах он будет бороться за медали. В остальных видах ему сейчас нет смысла выходить».

Кубок России по спортивной гимнастике пройдет с 30 августа по 3 сентября.