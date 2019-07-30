44-летняя Чусовитина будет готовиться к восьмой Олимпиаде

Олимпийская чемпионка-1992 Оксана Чусовитина будет готовиться к Олимпиаде-2020. 44-летняя спортсменка рассказала, что к чемпионату мира многоборье, так как по ее мнению, это самый оптимальный вариант, чтобы попасть на игры.

– Главный вопрос: к Олимпиаде готовитесь?

– Конечно! Готовлю к чемпионату мира многоборье – думаю, это самый оптимальный вариант, чтобы попасть на Олимпиаду.

– Что за прыжки вы будете отрабатывать к Играм? Все те же или другие?

– Сейчас самое главное – приготовить к чемпионату мира свои прыжки – это "переворот 540" и "Цукахара два винта". Чтобы получить олимпийскую лицензию, надо делать их стабильно. А уже когда, дай бог, получу лицензию, буду дальше смотреть. "Два вперед" я продолжаю тренировать, ну и разучиваю сейчас прыжок, который уже исполняют некоторые гимнастки, но для меня это совсем новый прыжок.

– Какой?

– Не буду говорить (улыбается). А вдруг он у меня не получится, и зачем тогда сейчас называть? Я его пробую, пытаюсь. Ну, посмотрим, что получится.