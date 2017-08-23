Юрий Шахмурадов: "Рецидив травмы привел к снятию Кобловой с чемпионата мира"

Главный тренер женской сборной России по борьбе Юрий Шахмурадов сообщил, что рецидив травмы двухлетней давности стал причиной снятия серебряного призера Олимпийских игр-2016 Валерии Кобловой с чемпионата мира-2017 в Париже. Специалист подчеркнул, что степень серьезности повреждения пока не установлена.

- У Валерии два года назад произошел серьезный разрыв связок, - цитирует "Р-Спорт" Шахмурадова. - Что случилось сейчас, точно пока сказать не могу. И насколько серьезно повреждение. Но, видимо, случился рецидив старой травмы колена.

Напомним, что Валерия Коблова получила травму ноги в стартовой схватке чемпионата мира с канадкой Мишель Фаззари. Россиянке была оказана медицинская помощь, но она не смогла продолжить поединок.

Отметим, что после первого периода встречи в весовой категории до 58 килограммов Коблова выигрывала со счетом 1-0. Мировое первенство завершится 26 августа.