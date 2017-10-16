В Бурятии задержали третьего участника по делу об убийстве Власко

Еще один участник конфликта, в результате которого в июле был убит российский борец Юрий Власко, задержан в Бурятии, информирует "РИА Новости".

Ранее были задержаны двое подозреваемых 29 и 33 лет, на основании собранных доказательств им предъявлено предварительное обвинение в совершении преступления, предусмотренного пунктом "ж" части 2 статьи 105 УК РФ (убийство, совершенное группой лиц), и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Третим подозреваемым оказался 32-летний приятель обвиняемых молодых людей, который, по данным следствия, во время убийства спортсмена открыл прицельный огонь из своего травматического пистолета "Grand Power T12-F" по находившимся на месте происшествия людям, а затем угрожал указанным оружием двум сотрудникам полиции, которые пытались задержать его.

Власко – двукратный победитель юниорского чемпионата Европы по борьбе, входил в молодежную сборную России, был перспективным спортсменом в полутяжелом весе, выступал за Бурятию, Иркутскую область и Красноярский край.