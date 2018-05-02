Украинский борец Беленюк: "Спасибо ребятам, которые поехали на чемпионат Европы в Россию вместо нас"

Украинский борец Жан Беленюк выразил благодарность своим соотечественникам, который участвуют в чемпионате Европе в России. Турнир проходит в Каспийске.

- Как только я узнал, что чемпионат Европы будет проходить в Дагестане (республика в составе России) - задал четкий вопрос, сможем ли мы туда поехать, будучи солдатами и офицерами ЦСКА ВСУ! Меня уверили, что все будет в порядке: "Не беспокойся, а тренируйся", - написал Беленюк в своем Инстаграме. - И я тренировался на высоких оборотах - ведь каким-то образом украинские спортсмены последние четыре года поднимали украинские флаги на соревнованиях в России, привозили оттуда победы. И, что примечательно, ни у кого не возникало вопросов!

Только в марте чиновники, которые вряд ли держали в руках что-то тяжелее вилки, опомнились со своим "государственным решением" (речь об указе Минспорта от 14 марта 2018 о запрете для украинских спортсменов принимать участие в соревнованиях в России). Правда, в апреле его тихо поправили, указав на невозможность указывать федерации, кого куда не пускать, тем более за счет федерации. Но шум поднялся!

Касаемо морального аспекта - тут каждый спортсмен сам определяет для себя, ехать или нет! Мы решили ехать, потому что спортсмен - это наша профессия и это то, что мы умеем делать лучше всего! Мы не отдыхать едем, не зарабатывать (нам сразу сказали, что никаких призовых за этот чемпионат не будет), а побеждать своих соперников, чему нас учили долгое время!

Хочу поблагодарить ребят, которые поехали вместо нас. Невзирая на то, что были абсолютно к этому старту не готовы, они сохранили для Украины возможность выступить в полном составе на чемпионате мира в Будапеште!

Против участия украинских спортсменов в турнире в Каспийске неоднократно высказывался министр спорта страны Игорь Жданов.