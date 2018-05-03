Ненад Лалович: "Я не допущу, чтобы политика вмешалась в спортивную борьбу"

Президент Объединенного мира борьбы (UWW) серб Ненад Лалович отметил, что политика не должна вмешиваться в спорт. Такое заявление он сделал в Каспийске, где проходит чемпионат Европы по спортивной борьбе.

– Александр Карелин сказал однажды: "Если и случится ядерная война, то после нее выживут тараканы и борцы". Мы – единая семья, и я не допущу, чтобы политика вмешалась в наш вид спорта, – цитирует ТАСС Лаловича. – Мы не будем проводить турниры в странах, где политики используют спорт как саморекламу. Кто уважает Олимпийскую хартию, тот будет с нами работать.

Спортсмены Катара не могут поехать в Саудовскую Аравию, в Испании не может висеть флаг Гибралтара, все это уже надоело. Посмотрите, что произошло с отношениями КНДР и Южной Кореи на Олимпиаде в Пхенчхане. Вот, что умеет спорт, вот, что умеет Международный олимпийский комитет.

Проблема в том, что политика хочет использовать спорт для саморекламы, но такого не будет. Если президент той или иной страны нормальный человек, то он хочет физического и морального здоровья своему народу. И эти возможности ему дает спорт.