Ингушетия претендует на проведение первенства Европы по борьбе

Вице-президент UWW-Europe Георгий Брюсов сообщил, что первенство Европы по вольной, женской и греко-римской борьбе среди молодежи может пройти в Ингушетии. на проведение турнира претендует город Магас.

– В начале чемпионата Европы, проходящего сейчас в Каспийске, состоялась рабочая встреча президента UWW Ненада Лаловича и главы Ингушетии Юнус-Бека Евкурова, который выразил заинтересованность провести в регионе одно из ближайших молодежных первенств Европы по борьбе, – сказал Брюсов. – После этого была проведена серия консультаций с руководством UWW-Europe, на которых обсуждались регламентные моменты турнира. Главный итог совещаний – Ингушетия располагает необходимой инфраструктурой для проведения первенства Европы по одному из молодежных возрастов. Есть у региона и опыт проведения крупных турниров – в прошлом году Ингушетия на отлично организовала чемпионат России по вольной борьбе. Теперь, следующим шагом станет подготовка заявки Магаса, как города-организатора одного из ближайших первенств Европы.