Братчикова удовлетворена реваншем у белоруски Мамашук в финале ЧЕ по борьбе

Россиянка Анастасия Братчикова довольна, что смогла взять реванш у белорусской спортсменки Марии Мамашук в финале чемпионата Европы по борьбе в сербском Нови-Саде. В апреле 2016 года россиянка в финале квалификационного к Олимпийским играм в Рио-де-Жанейро турнира в сербском Зренянине уступила белорусской сопернице со счетом 2:4. Тогда обе спортсменки выступали в весе 63 кг. Чемпионат Европы завершится в Нови-Саде 7 мая.
– Я так рада, что смогла взять реванш за тот проигрыш во встрече за золото чемпионата Европы, – приводит ТАСС слова Братчиковой. – Мы сегодня обе боролись до конца, поединок был очень непростой. Но я ждала этой победы, очень хотела выиграть, ведь это мой первый в карьере чемпионат Европы.
Надо было набирать, усиленно питалась – по две-три тарелки, плюс мучное и пирожные. И все равно немного не хватало, так что когда добралась до желаемой отметки, радости не было предела.
Проба положительна
Реванш?! Может быть..но он не стоит серебра ОИ!!! Это всего лишь очередной ЧЕ!!
05:15