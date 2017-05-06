Братчикова удовлетворена реваншем у белоруски Мамашук в финале ЧЕ по борьбе

Россиянка Анастасия Братчикова довольна, что смогла взять реванш у белорусской спортсменки Марии Мамашук в финале чемпионата Европы по борьбе в сербском Нови-Саде. В апреле 2016 года россиянка в финале квалификационного к Олимпийским играм в Рио-де-Жанейро турнира в сербском Зренянине уступила белорусской сопернице со счетом 2:4. Тогда обе спортсменки выступали в весе 63 кг. Чемпионат Европы завершится в Нови-Саде 7 мая.

– Я так рада, что смогла взять реванш за тот проигрыш во встрече за золото чемпионата Европы, – приводит ТАСС слова Братчиковой. – Мы сегодня обе боролись до конца, поединок был очень непростой. Но я ждала этой победы, очень хотела выиграть, ведь это мой первый в карьере чемпионат Европы.

Надо было набирать, усиленно питалась – по две-три тарелки, плюс мучное и пирожные. И все равно немного не хватало, так что когда добралась до желаемой отметки, радости не было предела.