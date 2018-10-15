Братчикова и Букина вошли в состав сборной России на чемпионат мира

Бронзовый призер Олимпийских игр 2016 года Екатерина Букина и двукратная чемпионка Европы Анастасия Братчикова вошли в состав женской сборной России по борьбе на чемпионат мира в Будапеште, информирует пресс-служба Федерации спортивной борьбы России.

Полностью состав команды: Анжелика Ветошкина (до 50 кг), Стальвира Оршуш (до 53 кг), Ирина Ологонова (до 55 кг), Ольга Хорошавцева (до 57 кг), Светлана Липатова (до 59 кг), Анжела Фоменко (до 62 кг), Мария Кузнецова (до 65 кг), Анастасия Братчикова (до 68 кг), Татьяна Колесникова (до 72 кг) и Екатерина Букина (до 76 кг).

Чемпионат мира пройдет с 20 по 28 октября в столице Венгрии.