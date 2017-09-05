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13:49 | БОРЬБА — Вольная

От остановки сердца умер тренер убитого борца Власко


 
Юрий ВЛАСКО.Убит борец Юрий Власко. Что произошло

От остановки сердца скончался тренер по вольной борьбе Федор Махутов, информирует официальный сайт Федерации спортивной борьбы России. Он умер на сборе команды в Бурятии, которая готовилась к первенству мира среди кадетов.

Махутов был тренером борца Юрия Власко, который был убит в конце июля в драке на берегу Байкала. За два дня до трагической гибели 20-летний спортсмен участвовал в международном турнире по вольной борьбе среди юниоров на призы Бориса Будаева и занял первое место.

По словам спортсменов, Махутов глубоко переживал уход своего воспитанника.

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http://www.wrestrus.ru/

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