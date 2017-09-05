От остановки сердца умер тренер убитого борца Власко

От остановки сердца скончался тренер по вольной борьбе Федор Махутов, информирует официальный сайт Федерации спортивной борьбы России. Он умер на сборе команды в Бурятии, которая готовилась к первенству мира среди кадетов.

Махутов был тренером борца Юрия Власко, который был убит в конце июля в драке на берегу Байкала. За два дня до трагической гибели 20-летний спортсмен участвовал в международном турнире по вольной борьбе среди юниоров на призы Бориса Будаева и занял первое место.

По словам спортсменов, Махутов глубоко переживал уход своего воспитанника.