Олимпийская чемпионка Воробьева продолжит подготовку к Олимпиаде после рождения сына

Олимпийская чемпионка-2012, серебряный призер Олимпиады-2016 по борьбе Наталья Воробьева продолжит подготовку к Играм-2020 в Токио. 2 июля она родила ребенка.

- Я стала мамой 2 июля, сына назвала Тимуром, - цитирует ТАСС Воробьеву. - После Олимпиады в Рио-де- Жанейро я серьезно занялась здоровьем, во время беременности ни спина, ни шея не давали о себе знать, а это хороший показатель, можно двигаться дальше. Так что сейчас все свое время я посвящу малышу, а дальше - снова работать. К тренировкам я приступлю уже в сентябре, а с нового года с тренером начнем планировать выезды и турниры.

Дети - это главное, ведь спорт когда-нибудь закончится. Медали дома не ждут. Дети - это продолжение тебя.

Я пока не знаю, в какой весовой категории буду выступать дальше, но к Играм в Токио мне будет всего 29 лет. Кто знает, может меня еще и на Игры в Париже 2024 года хватит?