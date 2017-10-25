Махов продолжает подготовку к UFC, но планирует выступить на чемпионате Европы

Трехкратный чемпион мира, бронзовый призер Олимпиады-2012 Билял Махов продолжает подготовку к старту в UFC. Представитель спортсмена Тигран Аванян сообщил, что у спортсмена контракт с открытой датой старта в организации. Кроме того, он намерен выступить на чемпионате Европы по вольной борьбе.

- Билял продолжает тренировки по ММА, продолжает ставить ударную технику - контракт с UFC на пять боев заключен с открытой датой старта, и это все в силе - приводит ТАСС слова Аваняна. - Но сейчас приоритетная задача для него - отбор на чемпионат Европы, который пройдет в следующем году в Дагестане. Тем более что Махов выступает именно за этот регион. У Биляла большое желание реабилитироваться за недоразумение на Играх в Рио, и сделать это он планирует через спортивный результат в вольной борьбе.