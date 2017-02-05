12:50 5 февраля | БОРЬБА — Вольная

Иран все-таки выдаст визы американским борцам

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Иран принял решение выдать визы американским борцам, планирующим участвовать в Кубке мира по вольной борьбе, сообщает ТАСС. Турнир пройдет 16-17 февраля в иранском Керманшахе. Позавчера МИД страны выступил против приезда американцев. Причиной стала политика президента США Дональда Трампа об ужесточении правил въезда в страну. В частности, налагался временный запрет на въезд иммигрантов из семи стран, включая Иран, который обещал ввести симметричные меры. В субботу Федеральный суд Сиэтла ввел запрет на выполнение этого указа.

- С учетом приостановки реализации указа президента США Дональда Трампа по ограничению въезда в США граждан Ирана и на основании просьб руководства международной и иранской федерации борьбы власти ИРИ согласились выдать визы американской команде для ее участия в соревнованиях в Керманшахе, - сказал официальный представитель МИД Ирана Бахрам Гасеми.

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/3997616

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КОММЕНТАРИИ (1)
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shpasic

спорт вне политики)

13:12 5 февраля

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