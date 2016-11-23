16:19 | БОРЬБА — Вольная

Чемпиона мира-1959 обвиняют в убийстве 16-летней дочери

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Чемпион мира-1959 Кабурия Магди, отец бронзового призера чемпионата мира-2016 среди девушек Рим Магди, обвиняется в ее убийстве, сообщает almasryalyoum.com. Прокуратура уже выдала ордер на его арест. По версии следствия, он забил дочь насмерть за пропуск тренировок. По словам матери девушки, отец ее бил за пропуск тренировок и увлечение соцсетями.

На днях сообщалось, что Рим Магди была сбита машиной, в тот же день состоялись ее похороны. Сейчас прокуратура постановила провести эксгумацию тела. Рим Магди стала пятикратной чемпионкой Египта, выигрывала золото чемпионата Африки среди юниорок и стала третьей на чемпионате мира среди девушек.

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