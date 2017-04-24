Президент Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили сообщил, что борец вольного стиля Александр Богомоев находится в реанимации после происшествия в Иркутске. Ранее спортсмен в драке получил удар, в результате которого у него была разорвана селезенка.

- Богомоев сейчас находится в больнице, - приводит ТАСС слова Мамиашвили. - Он вчера был с тренером, и что-то там произошло. Будем выяснять. Спортсмен не отправился на сборы национальной команды, потому что восстанавливался после проблем со спиной.

27-летний спортсмен, выступающий за Бурятию и Иркутскую область, является трехкратным чемпионом России.