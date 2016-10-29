Японская волейбольная ассоциация и FIVB обсудили подготовку к ЧМ-2018

Представители Японской волейбольной ассоциации и телеканала TBS провели двухдневное заседание в штаб-квартире FIVB, сообщает официальный сайт федерации. Темой обсуждения стала подготовка Японии к женскому чемпионату мира-2018. На встрече обсуждались ключевые вопросы организации, в том числе календарь и формула турнира. Также рассматривалась процедура жеребьевки соревнования, планы художественного оформления залов и использование специального оборудования.

Япония в пятый раз примет женский чемпионат мира (ранее - в 1967, 1998, 2006 и 2010 годах). На двух последних турнирах первое место занимала сборная России. Последний на данный момент чемпионат мира прошел в 2014 году в Италии, победу в нем одержала сборная США, а россиянки и хозяйки турнира остались без медалей.