Виталий Мутко: "У сборных России по волейболу хорошие перспективы"

Вице-премьер РФ Виталий Мутко отметил, что у мужской и женской сборных России есть хорошие перспективы на чемпионате мира. Мужская сборная России выиграла квалификационный турнир в Эстонии, а женская - отборочный турнир в Хорватии.

- Очень здорово, - цитирует "Р-Спорт" Мутко. - Команды обновленные, интересные и у мужчин, и у девочек. Волейбол всегда был очень надежным видом спорта для нас с точки зрения олимпийских перспектив. Последняя неудача на Олимпиаде, особенно мужской команды, всех расстроила, но сейчас мы уже видим, что у обеих наших команд есть хорошие перспективы.

Напомним, мужской чемпионат мира пройдет в Италии и Болгарии 10-30 сентября 2018 года, женский - с 30 сентября по 21 октября в Японии.