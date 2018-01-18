Вадим Панков: "Сборной России нужно выходит в четвертьфинал чемпионата мира"

Новый главный тренер сборной России Вадим Панков поделился ожиданиями от предстоящей работы. При этом специалист подчеркнул, что перед ним стоит задача выхода в четвертьфинал чемпионата мира-2018 и подготовка команды к Олимпиаде-2020.

– Экспериментировать мы, безусловно, будем. Но тут еще не все понятно, – сказал Панков. – Многое будет зависеть от состояния здоровья и усталости тех или иных игроков. Если "Динамо" дойдет до "Финала четырех" – это одно дело. Все-таки он состоится лишь в мае. Тогда участвовать в Лиге наций – коммерческому турниру, который заменит "Гран-при" – придется практически с листа. Нет – другой разговор. Сейчас наша задача – внимательно отслеживать игроков, выступающих в национальном чемпионате. А уже ближе к первым сборам будем вести переговоры и определять, кто будет играть. Летом у нас пять игровых недель и мы, конечно, будем использовать разные варианты состава. Но при этом обязательно постараемся выйти в финальный этап Лиги наций.

– Контракт с вами подписан на два года. Какие задачи перед вами поставили?

– Готовиться к Олимпийским играм-2020, подключать молодежь. Что касается чемпионата мира-2018, то в Японии нужно будет выходить в финальную часть.

– Что подразумевается под финальной частью?

– В нее выходят четыре лучшие команды. Нам нужно дойти до полуфинала, а желательно – завоевать медали. Это мечта, которую надо осуществить. (Владимир ИВАНОВ)

Полная версия интервью Вадима Панкова – здесь