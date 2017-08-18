Главным тренером сборной России на ЧМ для игроков не старше 23 лет будет Воронков

Генеральный секретарь Всероссийской федерации волейбола Александр Яременко сообщил, что Андрей Воронков возглавит мужскую сборную России на чемпионате мира для игроков не старше 23 лет. Ранее команду должен был тренировать Михаил Николаев, однако он заболел.

– На чемпионате мира тренировать сборную России будет Андрей Воронков, – приводит "Р-Спорт" слова Яременко. – Мы обратились к нему за помощью, так как главный тренер команды Михаил Николаев заболел. Андрей Геннадьевич согласился помочь.

Чемпионат мира для игроков до 23 лет стартует в пятницу в Каире. На групповом этапе россияне сыграют с Алжиром, Аргентиной, Китаем, Ираном и Турцией.