"Зенит" обыграл "Газпром-Югру" одержав 59-ю победу в чемпионате России подряд

Казанский "Зенит" победил "Газпром-Югру" в матче 6-го тура мужской суперлиги. Эта победа стала для команды 59-й подряд в чемпионате России. Последнее поражение на данный момент у подопечных Владимира Алекно датируется 22 ноября 2015 года, когда они уступили тому же "Газпрому-Югре" (2:3).

Чемпионат России

Мужчины

Суперлига

6-й тур

"Югра-Самотлор" (Нижневартовск) - "Енисей" (Красноярск) - 0:3 (20:25, 21:25, 20:25)

"Урал" (Уфа) - "Динамо-ЛО" (Ленинградская область) - 3:2 (25:22, 20:25, 21:25, 25:22, 15:13)

"Зенит" (Санкт-Петербург) - "Кузбасс" (Кемерово) - 1:3 (25:20, 21:25, 16:25, 28:30)

"Зенит-Казань" (Казань) - "Газпром-Югра" (Сургут) - 3:1 (25:15, 26:24, 20:25, 25:21)

"Динамо" (Москва) - "Факел" (Новый Уренгой) - 1:3 (21:25, 25:20, 23:25, 24:26)

"Локомотив" (Новосибирск) - "Белогорье" (Белгород) - 2:3 (25:20, 25:18, 20:25, 20:25, 13:15)

"Ярославич" (Ярославль) - "НОВА" (Новокуйбышевск) - 2:3 (25:17, 27:25, 19:25, 17:25, 11:15)