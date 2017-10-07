"Зенит" обыграл "Газпром-Югру" одержав 59-ю победу в чемпионате России подряд

Казанский "Зенит" победил "Газпром-Югру" в матче 6-го тура мужской суперлиги. Эта победа стала для команды 59-й подряд в чемпионате России. Последнее поражение на данный момент у подопечных Владимира Алекно датируется 22 ноября 2015 года, когда они уступили тому же "Газпрому-Югре" (2:3).
Чемпионат России
Мужчины
Суперлига
6-й тур
"Югра-Самотлор" (Нижневартовск) - "Енисей" (Красноярск) - 0:3 (20:25, 21:25, 20:25)
"Урал" (Уфа) - "Динамо-ЛО" (Ленинградская область) - 3:2 (25:22, 20:25, 21:25, 25:22, 15:13)
"Зенит" (Санкт-Петербург) - "Кузбасс" (Кемерово) - 1:3 (25:20, 21:25, 16:25, 28:30)
"Зенит-Казань" (Казань) - "Газпром-Югра" (Сургут) - 3:1 (25:15, 26:24, 20:25, 25:21)
"Динамо" (Москва) - "Факел" (Новый Уренгой) - 1:3 (21:25, 25:20, 23:25, 24:26)
"Локомотив" (Новосибирск) - "Белогорье" (Белгород) - 2:3 (25:20, 25:18, 20:25, 20:25, 13:15)
"Ярославич" (Ярославль) - "НОВА" (Новокуйбышевск) - 2:3 (25:17, 27:25, 19:25, 17:25, 11:15)
bezik
Ну а Новосиб даже пока без Грозера очень силен, а он еще усилит. Явный претендент на чемпионство. Глубина состава позволяет. Экши понравился, Дивиш только разочаровал, не в форме что ли
22:58
bezik
у Динамо с диагональю явные проблемы, на мой взгляд. Что Круглов, что Яковлев не тянут высокий уровень, а Маркин и Бережко физически уже не могут огромную нагрузку выносить. Интересно, что с Кимеровым, в Факеле прилично отыграл в диагонали. У Белогорья доигровка хромает: Тетюхин в приеме и защите прекрасен, в атаке понятно, что тяжело, что может выигрывает, но Малыш забивает почти все, что дают удобно. К ЧМ Гранкин-Сэр должны выйти на отличное понимание, пока Гранкин занижает часто вместо высоты. Но весь тай-брейк, когда мог, давал Сэру и тот забивал. Надо Зенит глянуть. Разбили бы матчи ЧР на 2 дня, тяжко в 1 день 3 матча почти подряд смотреть
22:56
rusfed 2.0
Да, игра с Факелом равная была - Факелу удались концовки партий. Ну и Локо удивительным образом отдала уже выигранную игру
22:07
bezik
Вот это Белогорье дало, я уже практически бросил смотреть при +5 или +6 в середине 3 партии, а не взяли и перевернули с ног на голову. Ну такие матчи Новосибу проигрывать нельзя. просто рвали соперника, а потом посыпались. Динамо-Факел смотрел до конца 3 партии, Динамо хорошо играло, Маричев вроде все делал вовремя, но в концовке сета тайм-аутов не осталось. Посмотрим, усилит ли Ле Ру игру. Добавить ы всем командам стабильности, вполгне могли бы даже в ПО Казань брать. А с такими перепадами с Леоном и Михайловым ловить нечего. Но еще долго до конца
21:55