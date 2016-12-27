Юрий Панченко: "У Морозовой серьезная травма голеностопа"

Главный тренер московского "Динамо" Юрий Панченко посетовал, что блокирующая Юлия Морозова не сможет принять участие в матче 1/2 финала Кубка России против "Енисея" из-за травмы голеностопа.

– К сожалению, Юлия Морозова получила серьезную травму голеностопа, – приводит официальный сайт Всероссийской федерации волейбола. – Понятно, что мы делаем все возможное, чтобы помочь ей восстановиться. Но травма очень серьезная, и не могу назвать даже приблизительно дату ее выздоровления. Ее здоровьем сейчас занимаются вплотную, но, к сожалению, мы не смогли подготовить ее к "Финалу четырех".

Мы постараемся, чтобы Бетания де ла Круз сыграла. Она приехала с нами в Казань, и сегодня мы провели вместе с ней тренировку. Однако говорить что-то конкретное пока рано – посмотрим, как она адаптируется. Понятно, что она игрок хорошего уровня. Однако год назад она делала операцию, поэтому нужно выяснить, в каких она сейчас физических кондициях. Но будем надеяться, что она нам поможет.

Скорее всего, де ла Круз заменит Александру Црнцевич. По регламенту чемпионата России нельзя держать в составе трех иностранцев. Но, думаю, мы можем оставить ее для выступления в Лиге чемпионов. Решение по этому вопросу будет принято по окончании Кубка. Ее приезд получился довольно спонтанным и неожиданным для нас. Будем смотреть, как сделать лучше.