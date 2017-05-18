Владимир Алекно: "Вторым связующим будет Лоран Алекно, но не потому, что у нас одинаковая фамилия"

Главный тренер "Зенита" Владимир Алекно заявил, что в команде вторым связующим будет его сын Лоран. Специалист отметил, что спортсмен прибавил в последнее время и считает, что он заслужил свой шанс в команде.

– Кто будет вторым связующим?

– За Бутько планируется Лоран Алекно, – сказал Алекно. – Понятно, что это риск. Но это не потому, что у него со мной одинаковая фамилия. В этом году я посетил больше матчей академии, чем за все время ее существования. Смотрел на него не как отец, а как тренер. Те связующие россияне, которых можно было взять, меня не интересуют. Он очень добавил. Понятно, что все сложные и основные задачи будет решать Бутько. Но то, как сегодня Лоран относится к волейболу, меня устраивает. Учеба, личная жизнь, глупости – все на втором плане. В голове только волейбол, так почему бы ему не дать шанс?

Я всегда стараюсь избегать на тренировках понятия "первый состав" и "второй состав". Не я это определяю! Мне так этого не хочется! Это определяют игроки. Если появится кто-то сильнее Леона, то Леон сядет на скамейку. (Артур ЕНИКЕЕВ)

Полное интервью с Владимиром Алекно