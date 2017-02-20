ВФВ не будет менять сроки плей-офф женского чемпионата России ради сборной

Куратор женских сборных России Владислав Фадеев сообщил, что Всероссийская федерация волейбола (ВФВ) не намерена сокращать сроки плей-офф женского чемпионата страны из-за подготовки национальной команды к отборочному турниру чемпионата мира-2018. Финальная серия и серия за третье место женской суперлиги пройдут до трех побед. Пятые матчи серий, если понадобятся, запланированы на 2 мая, а уже 5 мая сборная России под руководством Владимира Кузюткина начнет подготовительный сбор.

- Если будет сыграна пятая игра финальной серии чемпионата России, то клубный сезон завершится 2 мая, как и планировали раньше, - цитирует "Р-Спорт" Фадеева. - 5 мая начнется сбор национальной команды. Сроки плей-офф мы сокращать не будем под сборную. Решение о сроках плей-офф уже принято, оно окончательное. Отменять его не будем. Уже 30 мая начинается отбор у сборной. А до этого мы в гостях сыграем два товарищеских матча с командой Турции, выезжаем на игры 26 мая. То есть времени на подготовку, тренировки, определение состава всего 21 день.