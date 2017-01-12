Шляпников и два иностранца претендуют на пост главного тренера сборной России

Генеральный секретарь Всероссийской федерации волейбола (ВФВ) Александр Яременко сообщил, что Сергей Шляпников и два иностранных специалиста претендуют на пост главного тренера мужской сборной России. Ранее с командой работал Владимир Алекно. В конце января состоится экспертный совет ВФВ, на котором и будут обсуждаться кандидатуры на пост наставника сборной.

- Сергей Шляпников и два иностранных тренера – эти три кандидатуры на пост главного тренера мужской сборной будет обсуждать экспертный совет ВФВ, - цитирует "Р-Спорт" Яременко. - Имена иностранных специалистов озвучивать до окончания экспертного совета не хотелось бы, чтобы не было лишнего ажиотажа.