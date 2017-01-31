С финансированием в краснодарском "Динамо" ничего не изменилось

Волейболист Леонид Кузнецов верит в то, что получит заработанные деньги в краснодарском "Динамо". Однако, по его словам, финансовые проблемы клуба по-прежнему не решены.

Во вторник вице-губернатор Краснодарского края Андрей Алексеенко и министр физической культуры и спорта края Людмила Чернова провели встречу с игроками, тренерским штабом и руководством мужской и женской команд краснодарского "Динамо" по поводу семимесячной задолженности по зарплате.

Алексеенко во время встречи заявил, что к 10 февраля один из спонсоров "Динамо" переведет транш в размере 70 миллионов рублей, а основной спонсор клуба "Роснефть" в среду сообщит сроки выплаты средств.

- На сегодняшний день с финансированием ничего не изменилось, - цитирует "Р-Спорт" Кузнецова. - Денег, адресованных клубу "Динамо", у края нет, как писали раньше некоторые СМИ. Якобы транш пришел, и он не доходит до нашего клуба. Денег этих у администрации края нет. Завтра будет встреча, на которой решится дата, когда именно поступят деньги от "Роснефти" в клуб. Вся надежда на это. Мы сначала ждем завтрашнюю информацию, а потом будем думать, как нам дальше быть. Я верю, что деньги все-таки придут, но от моей веры мало что зависит.