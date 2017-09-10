Питерский "Зенит" выиграл у московского "Динамо" в первом официальном матче в истории

"Зенит" из Санкт-Петербурга выиграл у московского "Динамо" в матче 1-го тура мужской суперлиги. Питерский клуб был включен в число участников турнира в этом сезоне, и игра стала для него первой в истории.

Чемпионат России

Мужчины

Суперлига

1-й тур

"Кузбасс" (Кемерово) - "Урал" (Уфа) - 3:1 (25:23, 25:21, 23:25, 25:18)

"Газпром-Югра" (Сургут) - "Енисей" (Красноярск) - 3:1 (22:25, 25:23, 25:18, 25:22)

"Факел" (Новый Уренгой) - НОВА (Новокуйбышевск) - 2:3 (25:21, 25:18, 21:25, 16:25, 13:15)

"Динамо-ЛО" (Ленинградская область) - "Локомотив" (Новосибирск) - 1:3 (25:18, 22:25, 15:25, 18:25)

"Динамо" (Москва) - "Зенит" (Санкт-Петербург) - 1:3 (25:19, 20:25, 17:25, 24:26)

"Зенит-Казань" (Казань) - "Ярославич" (Ярославль) - 3:0 (25:16, 26:24, 25:15)