15:49 | ВОЛЕЙБОЛ — Россия

Олег Центалович выбыл до конца сезона

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Доигровщик краснодарского "Динамо" Олег Центалович пропустит оставшуюся часть сезона из-за травмы ахиллова сухожилия, сообщает пресс-служба клуба. 26-летний игрок получил повреждение 17 ноября в домашнем матче чемпионата России против "Новы" (3:2).

Олег получил травму ахиллова сухожилия, - приводит пресс-служба краснодарского "Динамо" слова врача команды Вахтанга Стуруа. – Игрок успешно прооперирован в Москве. Теперь ему предстоит длительный период восстановления. Могу сказать, что увидеть Олега в строю до конца сезона мы вряд ли сможем.

Центалович является чемпионом мира и Европы в составе молодежной сборной России.

Дополнительная информация

http://rsport.ru/volleyball/20161125/1112729117.html

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