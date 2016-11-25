Олег Центалович выбыл до конца сезона

Доигровщик краснодарского "Динамо" Олег Центалович пропустит оставшуюся часть сезона из-за травмы ахиллова сухожилия, сообщает пресс-служба клуба. 26-летний игрок получил повреждение 17 ноября в домашнем матче чемпионата России против "Новы" (3:2).

– Олег получил травму ахиллова сухожилия, - приводит пресс-служба краснодарского "Динамо" слова врача команды Вахтанга Стуруа. – Игрок успешно прооперирован в Москве. Теперь ему предстоит длительный период восстановления. Могу сказать, что увидеть Олега в строю до конца сезона мы вряд ли сможем.

Центалович является чемпионом мира и Европы в составе молодежной сборной России.