Николай Карполь: "Нельзя начинать чемпионат России сразу после чемпионата Европы"

Главный тренер "Уралочки-НТМК" Николай Карполь отметил, что команды в чемпионате России не имели достаточно времени для подготовки из-за чемпионата Европы, который завершился 1 октября. Национальное первенство стартует 11 октября.

- Готовность "Уралочки" к чемпионату России неудовлетворительная, - приводит "Р-Спорт" слова Карполя. - А кто мешал начать чемпионат России через месяц после окончания чемпионата Европы, чтобы команды нормально подготовились к сезону? Команды должны быть готовы, и на подготовку надо давать время. Нельзя начинать чемпионат страны практически через неделю после чемпионата Европы.

Что и как, пусть решают профессора, не обязательно федерация. Этот вопрос должны решать институты, ученые, можно ли допускать неподготовленных спортсменов к чемпионату страны.