Николай Карполь: "Если кто-то не хочет выходить в суперлигу, пусть тогда на Луне играет"

Главный тренер "Уралочки-НТМК" Николай Карполь отметил, что 10 команд в суперлиге - это мало. Турнир стартует 11 октября, участие в нем примут та же десятка клубов, что играла в прошлом сезоне.

- Хотелось бы, чтобы в суперлиге было больше команд, а не десять, - приводит "Р-Спорт" слова Карполя. - Финансовый вопрос не играет большой роли в этом. Надо проводить такой чемпионат, который соответствует нашей стране и развитию нашего волейбола. Оглядываться в этом вопросе на то, сколько команд живет у нас в финансовой недосягаемости по сравнению с остальным нашим волейболом, не стоит.

Если какие-то команды не хотят выходить в суперлигу из высшей лиги, надо сделать так, чтобы команды могли существовать. Или чтобы команд не было совсем. Или разделить профессиональный и любительский волейбол, но в чемпионате России команды должны быть и больше. Если кто-то не хочет выходить в суперлигу, пусть тогда на Луне играет.