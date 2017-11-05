Мэтт Андерсон: "У "Динамо" сейчас проблемы, но не сказал бы, что "Зениту" было легко"

Доигровщик казанского "Зенита" Мэтт Андерсон после победы в Суперкубке России отметил, что соперник, московское "Динамо", не смог сыграть в полную силу. Казанцы победили со счетом 3:0 и в декабре примут участие на клубном чемпионате мира.

– Всегда приятно побеждать в Суперкубке, так как это очередной трофей в коллекции клуба, это хорошо для престижа "Зенита", – цитирует "Р-Спорт" Андерсона. – У "Динамо" сейчас проблемы, есть травмированные игроки, и сегодня команда не сыграла в свою силу. Тем не менее, не сказал бы, что сегодня нам было легко. Две партии были напряженными, и все решалось в концовках. Нам нужно прибавлять, если мы хотим победить на клубном чемпионате мира.