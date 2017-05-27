Маркова покидает московское "Динамо" в связи с истечением контракта

Волейболистка московского "Динамо" Анастасия Маркова покидает клуб. У спортсменки, которая выступала за бело-голубых с 2012 года, после этого сезона истекает контракт. За это время она стала двухкратной чемпионкой России, а также выиграла Кубок страны.

– Помимо Анны Маловой, Анастасии Бавыкиной и Майи Поляк "Динамо" покидает также Анастасия Маркова, – приводит Р-Спорт слова генерального директора клуба Владимира Зиничева. – У нее истек контракт. По поводу либеро могу сказать, что на следующий сезон у нас остается Катя Раевская.